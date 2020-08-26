Son dakika… Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseldi: Askeri tatbikat düzenleniyor!
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken, bu krizi tırmandıracak bir açıklama Fransa'dan geldi... Fransa Savunma Bakanlığı, "Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi, 26-28 Ağustos'ta ortak askeri tatbikat düzenliyor" açıklamasını yaptı. Dün Almanya'nın arabulucuk çabaları sonrasında diyalog çağrısında bulunan Yunanistan'dan böyle bir hamlenin gelmesi ise kafaları karıştırdı.
Son güncelleme: 11:00 26.08.2020