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Son dakika… Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseldi: Askeri tatbikat düzenleniyor!

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken, bu krizi tırmandıracak bir açıklama Fransa'dan geldi... Fransa Savunma Bakanlığı, "Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi, 26-28 Ağustos'ta ortak askeri tatbikat düzenliyor" açıklamasını yaptı. Dün Almanya'nın arabulucuk çabaları sonrasında diyalog çağrısında bulunan Yunanistan'dan böyle bir hamlenin gelmesi ise kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr
10:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseldi: Askeri tatbikat düzenleniyor!

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Son güncelleme: 11:00 26.08.2020
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