Son dakika… Dünya Ayasofya’daki ilk namazı böyle takip ediyor

Danıştay’ın müzeden camiye çevrilme kararını onamasının sonrasında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede gündem olan Ayasofya’da bugün ilk cuma namazı uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ve dışarıda çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Sultanahmet Meydanı’nda bekleyenlerle konuşan Reuters, çok sayıda insanın seccadeleri ve bayraklarıyla geldiğini aktardı.

Çok sayıda insanın geceyi bölgede geçirdiğini ve insanların parklarda yemeklerini yiyerek güneş ışıklarından kaçmak için ağaçların altında büyük kalabalıklar olduğuna dikkat çekildi.

Reuters haber ajansı, “Kalabalık arttıkça sosyal mesafe de uygulanamadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, insanların corona virüsünün yayılmaması için yeni girişlere izin verilmeyeceğini söyledi” ifadesini kullandı.

NBC NEWS: AYASOFYA EZANA HAZIR

ABD merkezli haber kanalı NBC News, internet sitesi üzerinden Reuters haber ajansının aktardığı haberi okurlarına duyurdu.

NBC News, Ayasofya içerisindeki mozaik ve fresklerin namaz zamanlarında da kapatılacağını duyurdu.

“ERDOĞAN GÜCÜNÜ ARTIRACAK”

Bloomberg ise, “Ayasofya ezana hazır durumda ve Erdoğan, gücünü artırmayı bekliyor” başlığını kullandı. Bloomberg’in haberinde, “Neredeyse 100 yıllık bir sürenin ardından İstanbul’un ikonik Ayasofya’sında cuma günü ezan sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ülkesinde hem de Müslüman aleminde popülaritesini artıracak olaya tanık olacak inananlara katıldı” ifadesi kullanıldı.

Bloomberg’in haberinde uluslararası kamuoyunda bu hamleye tepki gösteren çok sayıda ülkenin olduğu hatırlatılırken, “Perşembe akşamından beri yüzlerce erkek Ayasofya’nın dışında uyudu ve bu gelişmeye neşeyle karşılık verdi” yorumu yapıldı.