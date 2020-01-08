Son dakika… DÜNYA SAVAŞIN EŞİĞİNDE! ABD’den İran’a misilleme! Amerikan üslerini vurdular

İran Devrim Muhafızları, saldırının Kasım Süleymani’ye yönelik 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen suikasta misilleme olduğunu duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre; Devrim Muhafızları “ABD’nin terörist ordusuna üslerini veren tüm Amerikan müttefiklerini uyarıyoruz ki İran’a karşı saldırgan bir hareketin başlangıç noktası olan her toprak hedef alınacaktır” açıklaması yaptı.

İRAN: SAVAŞ İSTEMİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. Maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde orantılı önlemler aldığını ve sonuca ulaştırdığını açıkladı.

Zarif, “İran vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırı düzenlenen üslerin hedef alındığını” belirtti. Zarif, “Gerilimin tırmandırmak ya da savaş peşinde değiliz, fakat herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunacağız” ifadesini kullandı.

FÜZELER İRAN’DAN ATEŞLENDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da El Esad ve Erbil’deki en az iki noktanın hedef alındığını doğruladı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği netleşmiş değil, fakat Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD Ordusu ve IŞİD’le mücadele için kurulan uluslararası koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan askeri üssü hedef alan füzelerin İran’dan atıldığı bilgi paylaşıldı.

Amerikan NBC televizyonunun Tahran Büro Şefi Ali Arouzi ise, İran devlet medyasına dayandırarak İran jetlerinin Irak hava sahasına girdiğini duyurdu. ABC haber kanalına konuşan bir ABD Pentagon yetkilisi ise ilk belirlemelere göre İran’ın toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenlediğini söyledi. Bunların 10’u Ayn el Esad’daki üssü, birinin Erbil’deki hedefi vurduğunu, dördünün ise hedefi ıskaladığını açıkladı.

OPERASYONUN ADI ŞEHİT SÜLEYMANİ

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Şehir Süleymani” adı verilen operasyonda İran Hava Kuvvetleri tarafından Ayn el Esad olarak bilinen işgal altındaki hava üssüne onlarca karadan-karaya füze fırlatıldığı bilgisi yer aldı.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından Başkan Donald Trump’tan ilk açıklama geldi. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda! Irak’ta bulunan iki askeri üsse İran’dan füze fırlatıldı. Kayıp ya da hasar değerlendirmesi şu anda yapılıyor. Şimdiye kadar çok iyi! Dünyadaki her yerde fersah fersah en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”