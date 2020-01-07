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Son dakika… Dünyayı savaşın eşiğine getiren suikastın ardından ABD’den skandal hamle

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından zirve yapan ABD-İran geriliminde son perde... Reuters haber ajansı, ABD'nin New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyayı savaşın eşiğine getiren suikastın ardından ABD’den skandal hamle

Haber gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkiliye dayandırıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için ABD’ye girişine izin verilmemesi, BM antlaşmasının ihlâli anlamına geliyor.

1947 tarihli “Genel Merkez” antlaşmasına göre; ABD, yabancı diplomatların BM toplantıları için ülkeye girişine izin vermek zorunda.

Fakat Washington Yönetimi, “güvenlik, terörizm ve dış politika” gibi nedenlerle vize başvurularını geri çevirebiliyor.

Reuters’ın haberine göre; BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Zarif’e vize vermemesine ilişkin yorum yapmadı.

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Son güncelleme: 08:14 07.01.2020
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