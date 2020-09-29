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Son dakika… Ermenistan’ın ‘Türkiye savaş uçağımızı vurdu’ iddiasına yalanlama!

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu ve pilotun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. İletişim Başkanı Altun, "Ermenistan’a ait savaş uçağını biz vurmadık" dedi.

17:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ermenistan’ın ‘Türkiye savaş uçağımızı vurdu’ iddiasına yalanlama!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etti.

Açıklamada, Türk F-16’sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı ileri sürüldü.

ALTUN: BİZ VURMADIK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Altun, “Ermenistan'a ait savaş uçağını biz vurmadık. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi.

AZERBAYCAN DA YALANLADI

Ermenistan’ın iddiasını Azerbaycan da yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Azerbaycan arazisinde F-16 savaş uçağı yoktur” denildi.

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Son güncelleme: 17:46 29.09.2020
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