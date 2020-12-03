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Son dakika… Eşcinsel partiyi düzenleyen adam konuştu: Muhafazakar siyasetçiyi tanımıyorum

Bu yaz ülkesinde eşcinsel evliliği yasaklayan yasanın mimarı olan muhafazakar siyasetçi Jozsef Szajer'in hafta sonu bir dairede 24 çıplak erkekle basılmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi. Partiyi düzenleyen doktora öğrencisi, "Ben arka odada birisiyle ilişki yaşıyordum, siyasetçiyi tanımıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:34, 03/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Eşcinsel partiyi düzenleyen adam konuştu: Muhafazakar siyasetçiyi tanımıyorum

Macaristan’ı yıllardır demir yumrukla yöneten muhafazakar başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidezs’i kuran ekipte yer alan ve başbakana yakınlığıyla bilinen 59 yaşındaki Macar siyasetçi Jozsef Szajer’in Brüksel’de 24 çıplak erkekle basılmasının yankıları devam ediyor…

Kendi ülkesinde eşcinsel evlilik karşıtı yasayı oluşturan ve bunun en büyük destekçisi olan Szajer’in Brüksel’deki bir dairede düzenlenen seks partisinde 24 çıplak erkekle basılmasının ardından hem Belçika basını hem de uluslararası kamuoyu büyük ilgi gösterirken, baskıcı Macar rejimi yüzünden Macaristan basını adeta bu gelişmeyi görmezden geldi… Belçika basını, “Ülkesinde eşcinsel karşıtı, Belçika’da alemci” başlığını atarken yerel medya kuruluşları Szajer’in basıldığı partinin ev sahibi ile konuştu.

29 yaşındaki doktora öğrencisi David Manzheley, partiyi sadece yakın arkadaşları için düzenlediğini söyledi. Manzheley, “Bu partiyi 10 arkadaşım için düzenledim ama daha sonra partiye başka tanımadığım insanlar damladı. O yüzden bahsi geçen adamı tanımıyorum ben başka bir odada başka birisiyle ilişki yaşıyordum” ifadesini kullandı.

29 yaşındaki doktora öğrencisi, “Evdeki herkes corona virüsünü geçirmişti. Ben 10 arkadaşımı çağırdım onlar da arkadaşlarını çağırınca parti büyüdü” dedi.

“EVDEKİLER COVID-19 GEÇİRMİŞ”

Manzheley, “Benim bütün misafirlerim Covid-19 geçirdi ve hiçbirinde semptom yoktu. Ben arkadaşlarıma güveniyorum onlar bana bu konuda yalan söylemezler. Açıkçası buradaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Partide iki de sağlık görevlisi vardı dolayısıyla onlar da bir sorun olmadığını anladılar. Cafedeymişiz gibi biraz konuştuk biraz içki içtik. Tabii aynı zamanda cinsel ilişkiye de girdik. Bunda bir sorun göremiyorum, hepimiz yetişkiniz” yorumunu yaptı.

Demir yumrukla yönetilen Macaristan’da basının bu gelişmeye hiç yer vermemesi sosyal medyada tepki çekti.

Belçika basınına konuşan kaynaklar D.O. (1977) ve P.B. (1987) baş harflerine sahip iki kişinin daha diplomatik dokunulmazlığı olduğunu söylerken Manzheley, “Polis içeri girdi ve baskın yaptı. Kimliklerimizi istediler bağırarak fakat bizim üzerimizde kıyafet bile yoktu. Üzerimizde külot bile yokken kimliğimizi nasıl gösterebilirdik ki” dedi.

EVİN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Evin fotoğrafları da uluslararası basının manşetlerine taşındı… Fotoğraflarda yerlerde matlar ve halılarla birlikte yastıklar görülürken masanın üzerinde de kayganlaştırıcı ve dezenfektan bulunduğu da rahatlıkla görülüyor. Duvarlarda da Ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı dekorunun olduğu da rahatlıkla seçilebiliyor.

Evin içinde loş bir aydınlatma kullanıldığı görülüyor.

Evli ve bir çocuk babası olan Szajer, polis baskınından sonra pencereden kaçmış ve kendisinin diplomat olduğunu söyleyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalışmıştı.

Covid-19 önlemlerini gözardı ettikleri için partiye katılan erkeklere para cezası kesilmiş, Szajer de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:11:28,
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