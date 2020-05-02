Son dakika… Fransa’da son durum: Ölü sayısı 24 bin 760 oldu

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona nedeniyle hastanelere ve bakımevlerine yatışı yapılan insan sayısının azaldığı ülkede, 25 bin 827 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan Fransa’da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz'a kadar uygulanmasına karar verildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Fransa'da 17 Mart'tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor. (Reuters, İHA)