Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Fransa’dan küstah talep! Türkiye’ye yeni yaptırım istediler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Fransız Bakan, AB dışişleri bakanlarının kendi istekleri doğrultusunda 13 Temmuz'da yeni yaptırımları konuşmak üzere toplanacağını belirtti.

Sozcu.com.tr
18:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’dan küstah talep! Türkiye’ye yeni yaptırım istediler

Avrupa Birliği’nin büyük ortaklarından biri olan Fransa, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı AB’nin yeni yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB dışişleri bakanlarını Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulamak için 13 Temmuz’da toplantıya çağırdığını belirtti.

Jean-Yves Le Drian daha önce de Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümete yaptığı yardımları eleştirmişti. Rueters

Türkiye’ye Kıbrıs adasının batı ve doğusunda doğalgaz ve petrol araması yaptığı için uygulanan önceki yaptırımlara vurgu yapan Fransız bakan, 13 Temmuz’daki toplantı sonrasında Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

FRANSIZLAR DARBECİ HAFTERİ DESTEKLİYOR

Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine yaptığı destekleri birçok kez eleştiren Fransa, konuyu NATO’ya kadar çıkarmıştı. Libya’da darbeci Hafter güçlerini desteklediği bilinen Fransa, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte hareket ediyor.

Geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz’de bulunan Türk donanması ile Fransız donanmasının karşı karşıya geldiği iddia edilmişti ancak Türkiye, Fransızların bu iddiasının yersiz olduğunu belirtmişti.

Türk askeri yetkili, “Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır” demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

*Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır.

*20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?

İLGİLİ HABERNATO krizi derinleşiyor: Türkiye ile atışan Fransa çekildiNATO krizi derinleşiyor: Türkiye ile atışan Fransa çekildi
Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Fransa Libya NATO son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:35 01.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more