Görenler inanamadı: İstiklal Caddesi’nde Putin gerilimi

Reuters haber ajansının gece saatlerinde servis ettiği haber ve fotoğraflarda Rus sanatçı ve Arkhangelsk kentinin eski belediye başkanı olan Alexander Donskoy’un İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde izinsiz gösteri yaptığını okurlarına ve abonelerine aktardı.

Dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in dev posterlerini asmaya çalıştı. “Putin, Rusya mı?” isimli projesini “sanat meraklılarına” tanıtmak istediğini dile getiren Donskoy’un dev çizimlerinde Putin bir süper kahraman gibi resmedildi. Reuters’a konuşan Donskoy, “Şu anda Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim var. Ben de buraya Türkiye’nin merkezine ve Rusya başkonsolosluğunun da bulunduğu ana caddeye gelerek Rusya’nın Putin olduğunu gösteriyorum” dedi.

Donskoy, “Putin’in Rusya’yı nasıl ele geçirdiğini göstermek istiyorum. Aynı bir süper kahraman gibi yaptı bunu. Ben de portrelerin üzerine ‘Putin bir süper kahraman’ yazdım. Bu gösterinin bir benzerini ABD başta olmak üzere birçok ülkede de yapmak istediğini söyleyen Donskoy, “Diğer Batılı demokratik ülkelerde de yapacağım. Rus halkının, Putin’e yönelik uygulanan yaptırımlarının aslında kendilerine yapılıyormuş gibi gördüğünü göstermek istiyorum. Ben barış elçisiyim” ifadesini kullandı.

Donskoy’un çizimleri kısa bir süre içerisinde toplandı. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer Donskoy’un böyle bir etkinlik için yasal izin almadığını duyurdu.