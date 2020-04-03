Son dakika… Hangi ülkelerde corona virüsü yok? Kafaları karıştıran istatistik

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde aralık ayında tespit edildikten çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor…

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 30 bin seviyesine çıkarken, corona virüsüne bağlı ölüm sayısı ise 54 bini geçti.

Şu an resmi rakamlara göre 204 ülke ve bölgede corona virüsü tespit edilirken bazı ülkelerde corona virüsü tespit edilmemiş olması kafaları karıştırdı. Özellikle sosyal medyada ve Google aramalarında dikkat çeken bu detayın içini dolduran tam 18 ülke bulunuyor.

2 Nisan 2020 itibariyle, toplam 18 ülkede henüz Covid-19 vakası tespit edilmedi.



Bu ülkeler şu şekilde sıralanabilir: Komorlar, Kiribati, Lesotho, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Kuzey Kore, Palau, Samoa, Sao Tome ve Principe, Solomon Adaları, Güney Sudan, Tacikistan, Tonga, Türkmenistan, Tuvalu, Vanuatu ve Yemen

Bu ülkelerin büyük çoğunluğu ufak ada ülkeleri olması ve yabancı turist sayısının düşük olması sebebiyle corona virüsünün taşınma ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, Kuzey Kore ve Yemen gibi ülkelerde de test yapılmadığı için corona virüsü vakalarının “resmi” olarak ortaya çıkmadığı tahmin ediliyor.

Öte yandan bu 18 ülkeden 7’si Birleşmiş Milletler verilerine göre en az turistin ziyaret ettiği 10 ülke sıralamasında kendine yer buldu.



Bu ülkeler arasında yer alan Pasifik Okyanusu’ndaki Nauru, fiziksel olarak dünyanın geri kalanından bir hayli uzak… Nauru’ya en yakın büyük şehir yaklaşık 3 bin kilometre uzaktaki Brisbane… Birleşmiş Milletler’e göre Monaco’dan sonra en küçük yüzölçümüne sahip olan Nauru’nun nüfusu ise 10.000.

Dünyada en az ziyaret edilen Nauru’ya her yıl yaklaşık 160 turist gittiği tahmin ediliyor. Fakat, sadece tek bir hastanenin olduğu, sağlık görevlisi sıkıntısı yaşayan ve solunum destek sistemine sahip olmayan ülke, Çin’deki salgının hız kazanmasından çok kısa bir süre sonra harekete geçti.

UÇUŞLARI HEMEN DURDURDULAR

2 Mart’ta Çin, Güney Kore, İtalya’dan gelecek turistlere kapısını kapayan ülke 7 Mart’ta İran’ı da listeye ekledi. Mart ayının ortasında Nauru Havayolları’nın Fiji, Kiribati ve Marshall Adaları’nı durduran devlet, Brisbane uçuşlarını da azalttı.

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Avustralya’dan gelen vatandaşlarını da 14 gün otellerde karantina altında tutan Nauru Devlet Başkanı Lionel Aingimea, “Bu virüsü yakalama ve kontrol altına alma politikası” dedi. Aingimea, “Biz sınırlarımızı koruyoruz. Havalimanlarımızı birer sınır gibi kullanıyor ve ona göre önlemler alıyoruz” derken karantinadakilerin sağlık durumları ve semptomlarının her gün kontrol edildiğini vurguladı.

BBC’nin haberinde Aingimea’nın, “Eğer semptomları ağırlaşan ya da ateşi yükselen birisini tespit edersek daha da izole bir yere götürüp Covid-19 testi yapıyoruz. Test kitleri daha sonra Avustralya’ya gönderiliyor ve bu zamana kadar gelen bütün sonuçlar negatif” sözleri yer alıyor.