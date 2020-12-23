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Son dakika… İngiltere’de korkutan gelişme! Bir mutasyonlu corona virüsü daha tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika’da yeni bir corona virüsü mutasyonunun tespit edildiğini ve bunun İngiltere’de tespit edilen mutasyondan daha da endişe verici olduğunu açıkladı. Hancock, mutasyonlu virüsün daha hızlı bulaştığını ve daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:58, 23/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’de korkutan gelişme! Bir mutasyonlu corona virüsü daha tespit edildi

Mutasyonlu corona virüsün İngiltere'ye de geldiğini tespit ettiklerini ve bu virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirten İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyon özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ve virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mutasyonlu coronaya karşı önlem olarak Güney Afrika'dan son iki hafta içinde İngiltere'ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Güney Afrikalı yetkililere hızlı bilgi paylaşımı nedeniyle teşekkür eden Hancock, bunun için yasal değişiklikler de yapacaklarını belirtti.

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Yayınlanma Tarihi:18:55,