Son dakika… İngiltere’yi kana bulayan saldırgan Libyalı çıktı

İngiltere'de başkent Londra’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading semtinde bulunan Forbury Gardens adlı bir parkta dün akşam yerel saatle 19.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay yerinde yakalanan 25 yaşındaki şahıs ise gözaltına alındı. İngiltere terörle mücadele polisi tarafından yapılan açıklamada, “Dün akşam Reading’de meydana gelen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi” ifadeleri kullanıldı.

“OTURMA İZNİ BEKLİYORMUŞ”

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Mail, saldırganın ülkede oturma izni bekleyen Libyalı bir mülteci olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki saldırganın isminin Khairi Saadallah olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları saldırganın bir suç olmadığı konusunda açıklama yaparken polis, Libyalı Saadallah’ın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Bazı görgü tanıkları Saadallah’ın insanlara saldırmasından önce “anlaşılmayan şekilde” slogan attığını ve bağırdığını söyledi.