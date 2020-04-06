Son dakika… İran’da corona ölümleri 3 bin 739’a ulaştı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri İran’da salgınla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 136 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 3 bin 739'a yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 60 bin 500’e ulaştı.

‘ABD’DEN YARDIM İSTEMİYORUZ’

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, İran’ın corona virüsüyle mücadelede ABD’den asla yardım istemeyeceğini ve Washington’a “yasal olmayan” yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Mousavi, televizyonda yayınlanan basın açıklamasında “İran hiçbir zaman ABD’den salgına dair yardım istemedi ve asla da istemeyecek. Ancak ABD yasal olmayan tek taraflı İran’a uyguladığı yaptırımları kaldırmalı. Onlar Tahran’ı ABD ile müzakere yapmaya kabul ettirmeye çalışıyor” dedi.