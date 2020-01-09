Son dakika… İran’da düşen uçakla ilgili bomba iddia: Havada alev almıştı

Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran’ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüş, kazada, 26’sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran’dan Ukrayna’ya ilerleyen uçakta Kanada, İngiltere ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Kaza sonrasında İran yönetimi Boeign 737-800 tipi uçakla ilgili incelemeleri sadece kendilerinin yapacağını duyurmuş ve Boeing ile paylaşımda bulunulmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardındna bugün İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Henüz kara kutusu bulunan uçağın neden düştüğüne dair incelemelerin tamamlanmadığını ve düşme sebebinin bilinmediğini açıklayan yetkililer soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Wall Street Journal’ın son dakika gelişmesi şeklinde paylaştığı açıklamada Abedzade, “Uçak düşmeden önce kalkış yapılan havalimanına geri dönmeye çalıştı fakat daha sonra düştü. Uçak alev almıştı ve uçak yere düşünce patladı” dedi.

BAKAN İDDİALARI YALANLADI

Ukraynalı yetkililer uçağın düşme sebebi olarak fırlatılan bir füze ya da bir patlamanın olduğunu öne sürerken İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı Muhammed Eslami, uçağın teknik bir sorun yüzünden düştüğünü öne sürdü. Eslami, “Uçağın bir terör saldırısında, patlamada ya da ateş edildiği için düştüğüne yönelik iddialar gerçek değil” dedi.

Uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.

