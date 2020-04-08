Son dakika… İspanyol hükümetinden AB’ye çok sert eleştiri

Corona virüsü salgını yüzünden 140 binden fazla insanın hasta olduğu ve 14 binden fazla insanın da yaşamını yitirdiği İspanya’dan flaş bir açıklama geldi… İspanya Hükümeti, corona virüsüyle mücadele için ortak bir finansal çözüm yolu bulunamaması durumunda, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinin risk altında olduğunu açıkladı.

İspanya hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero yaptığı açıklamada, durumu İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayarak, AB’nin kriz döneminde birlikte hareket etmediği takdirde Avrupalıların birliğe olan güvenlerini kaybetmeye başlayacaklarını söyledi.