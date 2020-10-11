Son dakika… Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

KKTC´de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50’nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim´de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

SEÇİMDE 11 ADAY YARIŞTI

Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu.



İKİNCİ TUR OYLAMA 18 EKİM’DE

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bugünkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor.(DHA)

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