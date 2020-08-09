Son dakika… Komşuda sel felaketi: Köyler su altında kaldı, ölü ve kayıplar var

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Batı Ege Denizi’nin kıyısında bulunan Evia ve Psachna ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 12 köyde gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetle devam eden sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu.



YÜZLERCE EV VE İŞLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yunan basını, 18 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu, bir kampta bulunan 30 kişiye de ulaşılamadığını duyurdu. Haberde, dağlardan gelen sel sularının yüzlerce ev ve işyerini sular altında bıraktığı, 200'e yakın kişinin evlerinin çatısına çıkarak askeri helikopterle kurtarıldığını aktardı. Sel felaketinin ardından iki ilçe ve 12 köyün bulunduğu bölge afet bölgesi ilan edildi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde sel felaketininin büyüklüğü ortaya çıktı. Dere ve nehirlerin taştığı yarımadada yüzlerce otomobil denize sürüklendi, limanlarda bulunan onlarca tekne battı. Atina, Evia ve Psachna Belediye ekipleri ile askeri birlikler alarma geçirildi. Bölgede kriz masası kuruldu. Büyükşehirlerden sivil toplum örgütleri ile askeri birlikler yardım için bu iki kente gönderildi.

BAZI KENTLERE ULAŞILAMIYOR

Messapio Nehri'nin taşması ile Artaki ve Kastella ilçelerine giden karayolunun bağlantısı kesildi, köprüler yıkıldı. Bazı dağ köyleri ile iletişim kurulamadığı belirtildi. Sağanak yağışların sabah saatlerinde etkisini yitirdiği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve yaklaşık 20’e yakın yerleşim merkezinin alt yapısında büyük hasar meydana gelmesi nedeniyle elektrik ve su verilemediği belirtildi.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Evia kentinde incelemelerde bulunarak “Herşey birden bire oldu, sağanak ve sel çok ani geldi. Tüm ihbarları değerlendirip yardıma koşuyoruz” dedi.