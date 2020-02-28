Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 ya da 6 Mart tarihlerinde bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
19:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

İdlib’de rejimin düzenlediği saldırı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavtor açıklama yapmış ve Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüştüklerini açıklamıştı.

Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Rus haber ajansları, Kremlin'in Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Kremlin, “Putin ve Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesi için ek önlemler alınması gerektiği konusunda anlaştı. Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan durumdan duydukları endişeyi dile getirdi” açıklamasını yaptı.

KREMLİN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre, Putin ile Erdoğan 5 ya da 6 Mart’ta bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERSon dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Erdoğan ve Putin telefonda görüştüSon dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü İLGİLİ HABERRusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi! İLGİLİ HABERSon dakika... Putin'den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydıSon dakika... Putin'den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydı
ABD Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Haber Putin Rusya saldırı şehit son dakika Suriye Türkiye Vladimir Putin
Son güncelleme: 19:14 28.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more