Son dakika… Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

İdlib’de rejimin düzenlediği saldırı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavtor açıklama yapmış ve Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüştüklerini açıklamıştı.
Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.
Öte yandan Rus haber ajansları, Kremlin'in Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarına yer verdi.
Kremlin, “Putin ve Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesi için ek önlemler alınması gerektiği konusunda anlaştı. Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan durumdan duydukları endişeyi dile getirdi” açıklamasını yaptı.
KREMLİN’DEN YENİ AÇIKLAMA
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre, Putin ile Erdoğan 5 ya da 6 Mart’ta bir araya gelecek.