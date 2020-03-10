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Son dakika… Kuzey Kore’den korkutan görüntü: Balistik füzeleri fırlattı

Kuzey Kore, bir hafta içinde ikinci kez balistik füze denemesi yaptı... Bir tatbikat kapsamında kısa menzilli balistik füzelerin atışını yapan Kuzey Kore'de yaşanan bu olayı ülkenin lideri Kim Jong-un'un da yakından takip ettiği ve bu durumdan memnun olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
10:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kuzey Kore’den korkutan görüntü: Balistik füzeleri fırlattı

Kuzey Kore, bölgede korku yaratmaya devam ediyor… Kuzey Kore ordusu, dün gece kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı. Kore haber ajansı KCNA’nın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda balistik füzenin aynı anda ateşlendiği görüldü.

Yapılan basın açıklamasında, atış tatbikatını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da yakından izlediği belirtilirken, “Ortaya çıkan sonuçtan çok tatmin oldu” ifadesi kullanıldı. Güney Kore ordusu Kuzey Kore’den fırlatılan füzelerin denize düştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

KCNA tarafından yapılan açıklamada, Bu atış tatbikatının amacı gelebilecek saldırılara karşı hızlı bir şekilde karşılık verip veremeyeceğimizi görmekti” denildi.

FÜZELER 50 KİLOMETRE İRTİFAYA ÇIKTI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin 200 kilometre menzille uçtuğunu ve 50 kilometre irtifaya çıktığını açıkladı.

Fırlatılan füzelerin denize düştüğü açıklandı.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İngiltere, Almanya, Fransa, Estonya ve Belçika, Kuzey Kore’nin saldırılarının durması yönünde çağrı yapmış fakat Pyongyang yönetimi, ABD’nin umarsız tavırlarını eleştirmiş ve Kim Jong-un’un kardeşi de bu tatbikatların kimseye bir tehdit unsuru oluşturmadığını söylemişti.

Son güncelleme: 10:19 10.03.2020
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