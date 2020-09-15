Son dakika… Libya’da Sarraj istifa ediyor

Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el-Sarraj’ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bloomberg’in özel haberinde, Fayez el-Sarraj’ın istifa etmeye hazırlandığı kaydedilirken bu sürecin bir süre daha devam edeceği belirtildi. Bloomberg’e konuşan yetkililer, el-Sarraj’ın istifa edeceği fakat geçiş döneminde gelecek ay Cenevre’de yapılacak müzakereler için geçici olarak görevini sürdüreceğini dile getirdi.

BU HAFTA AÇIKLAYACAK

Libya’nın doğusunu kontrol altına alan Halife Hafter’e karşı Türkiye’nin desteklediği el-Sarraj, haziran ayında ülkenin başkenti Trablus’u ele geçirmişti. Fakat o dönemden itibaren el-Sarraj bölgede siyasi bir gerilimle ve yolsuzluk karşıtı hareketle karşı karşıya kalmıştı. el-Sarraj’ın istifa ederek üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

İsmini açıklamayan dört yetkili el-Sarraj’ın bu planı Libyalı ve yabancı partnerleriyle görüştüğünü ve istifa duyurusunu bu haftanın sonunda vereceğini duyurmayı planladığını açıkladı.

Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından ikiye bölünen ve çatışma ve kaosun bitmek bilmediği Libya ikiye bölünmüştü. Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklerken Hafter’i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.