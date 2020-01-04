Son dakika… Libya’dan skandal Türkiye kararı

Al Arabiya kanalının haberine göre; Libya’nın doğusunda konuşlu Temsilciler Meclisi, Trablus Yönetimi ile Ankara arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına ilişkin bugün olağanüstü toplandı.

Libya’nın uluslararası geçerliliği olmayan parlamentosu, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye ile varılan anlaşmaya dahli olan herkesin dosyasını Libya Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan UMH’ye destek vermek üzere Libya'ya asker gönderilmesinin önünü açan tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından General Halife Hafter'in komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu'ndan Türkiye karşıtı bir açıklama gelmişti.

Temsilciler Meclisi’ne bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “anavatanı korumanın halkın görevi” olduğu belirtilerek, sivillere Türk birliklerine karşı silahlanma çağrısı yapıldı.