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Son dakika… Macron corona virüsüne yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Hafif semptomları olan ve karantinaya giren Macron'un görevini uzaktan sürdüreceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 17/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Macron corona virüsüne yakalandı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’daki politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından nasibini aldı.

42 yaşındaki siyasetçinin bugün uygulanan testler sonucu corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi uygulandığı belirtildi.

TEMASLILAR ARAŞTIRILIYOR

Macron’un kendini karantinaya aldığı belirtilirken, yedi gün boyunca izolasyonda kalacağı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Brüksel’deki AB zirvesine katılan Macron’un, son olarak kimlerle temasta bulunduğunun tespit edilmeye çalışıldığı da vurgulandı.

Macron’un Lübnan ziyareti başta olmak üzere tüm seyahatleri iptal edilirken, görevini evinde yürütmeye devam edecek olan Fransız liderin görüşmeleri telekonferansla yapacağı aktarıldı.

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Corona Cumhurbaşkanı Fransa son dakika
Yayınlanma Tarihi:12:38,