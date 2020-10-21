Son dakika… Paşinyan’dan gerilimi tırmandıran sözler: Diplomatik çözüm yok

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar, dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği bölgedeki duruma Rusya arabulucu olarak müdahale etti.

İki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldikten sonra ateşkes kararı alınsa da, Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal etti ve sivilleri hedef aldı.

Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermeni ordusu sahada, Başbakan Nikol Paşinyan ise diplomaside gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

‘ARTIK KABUL EDİLEMEZ’



Reuters’ın aktardığı son açıklamasında Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun bu aşamada diplomatik bir çözümünün bulunmadığını söyledi.

Paşinyan, “Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey… Azerbaycan için artık kabul edilemez” dedi.