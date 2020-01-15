Son dakika… Reuters: Hindistan’dan Türkiye karşıtı hamle

Hindistan, Müslüman çoğunluğa sahip Türkiye ve Malezya’nın Hindistan’ın Keşmir politikalarını eleştirmelerinden dolayı iki ülkeyle olan ticaretini kısıtladığını açıkladı. Dünyanın en büyük yemeklik yağı ithalatçısı olan Hindistan, fiili olarak Malezya’dan palm yağı ithal etmeyi sonlandırmıştı.

Yeni Delhi hükümetinden bazı yetkililer, Hindistan’ın Malezya’dan petrol, alüminyum külçesi, sıvılaştırılmış doğalgaz, bilgisayar parçaları ve mikro işlemci alımını kısıtlamayı planladığını açıkladı. Hükümet yetkilileri Hindistan’ın aynı zamanda Türkiye’den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatını sınırlandırmayı planladığını açıkladı.

Hindistan hükümeti yetkilileri şu açıklamayı yaptılar: “Hükümetimiz Malezya ve Türkiye’nin yaptığı açıklamaları hoş karşılamadı ve iki ülke ile olan ticaretini sınırlandırmaya karar verdi.”

Hindistan Ticaret Bakanlığı Reuters’ın konu ile sorularını yanıtlamadı.

ERDOĞAN, “KEŞMİRLİLER KUŞATMA ALTINDA” DEMİŞTİ

Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde hem Hindistan hem de Pakistan tarafından hak iddia ediliyor ve bölgenin kısmi yönetimini bu iki ülke beraber yapıyor.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad kısa zaman önce yaptığı açıklamada çoğunluğu Hindu olan Hindistan’ın Jammu ve Keşmir’i “işgal edip zapt ettiğini” söylerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Keşmirlilerin “fiilen kuşatma altında olduklarını” ifade etmişti.