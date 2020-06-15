Son dakika… Rus heyetin İstanbul’a neden gelmediği ortaya çıktı

Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmek bilmediği Libya’da farklı tarafları destekleyen Rusya ile Türkiye arasında dün İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan zirvenin son dakikada iptal olmasının detayları ortaya çıkmaya başladı…

Libya’da istikrarı sağlamak ve barış sürecine girebilmek için tarafları bir araya getirmeye çalışan Türk ve Rus heyetler dün İstanbul’da bir araya gelmeye kararlaştırmıştı. Fakat bu kritik zirveden kısa bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyeceğini söyleyerek toplantının iptal edildiğini açıklamıştı.

Lavrov, tarafların görüşmelere ve diyaloga devam ettiğini açıklarken, Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer bu zirvenin iptal olma sebebini açıkladı.

“İKİ ÜLKE ARASINDA SORUNLAR VAR”

Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Hükümeti ile Rusya’nın desteklediği General Halife Hafter ve güçleri arasında çatışmalar devam ederken ismini açıklamayan bir Türk yetkili kritik toplantının iptal olmasıyla ilgili detayları paylaştı.

İsmini açıklamamak şartıyla Reuters’a konuşan Türk yetkili, “Bu toplantıdan bir sonuç çıkması bekleniyordu ama o noktaya ulaşılamadı. Karşı karşıya kalan iki ülke arasında bazı sorunlar var. Lavrov’un ziyaretini ertelemesinin esas nedeni Libya Ulusal Hükümeti’nin Sirte’ye bir operasyon planı olması” dedi.

Detaylar geliyor…