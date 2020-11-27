Son dakika… Rusya ve Ukrayna’dan ardı ardına vaka rekorları

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. ‘Worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre toplam vaka sayısı göre 61.3 milyon, can kaybı ise 1 milyon 438 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 27bin 543 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 215 bin 533'e yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 496 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 38 bin 558’e ulaştı.

24 SAATTE 16 BİN 218 VAKA



Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin de corona virüsü geçirip atlattığı Ukrayna’da da rekorlar peş peşe kırılıyor.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 218 yeni teşhis koyularak rekor kırıldığı duyuruldu. Toplam vaka sayısı 693 bin 407’yi geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 11 bin 909 olarak kayıtlara geçti.

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