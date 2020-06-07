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Son dakika… Rusya’dan flaş corona açıklaması

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya, Covid-19 ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 8.984 insanda Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
11:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş corona açıklaması

Rus yetkililer corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.  Rusya’dan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 8.984 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 467.673’e çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 134 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 5.859’a çıktı.

Güncel verilerle birlikte ABD ve Brezilya’nın ardından vaka sayısı bazında üçüncü sırada olan Rusya, ölüm oranı sıralamsında 14’üncü sırada yer alıyor.

Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 11:33 07.06.2020
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