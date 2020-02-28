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Son dakika… Rusya’dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olur

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'dan sınırları zorlayan bir açıklama geldi. Rus siyasetçi Vladimir Cabarov, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı bir operasyonun Ankara için kötü sonuçları olacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
10:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olur

Rusya destekli Esad rejiminin abluka altına aldığı İdlib’den çok acı haberler geldi. Rejim güçlerinin Bilyun kasabası yakınlarındaki saldırısı sonrası 33 Türk askeri şehit düşerken, Rusya’dan peşi sıra açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Saldırı sonrası yaptıkları ilk açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'nin Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye herhangi bir operasyon düzenlemediğini belirten Moskova yönetimi, sorumlu olarak Esad rejimini işaret etti.

SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI

Bu açıklamadan yalnızca dakikalar sonra Rusya Donanması'ndan flaş bir adım geldi. Donanmaya bağlı Karadeniz Filosu, Kalibr seyir füzeleri yüklü iki savaş gemisinin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

‘GENİŞ ÇAPLI OPERASYON OLURSA…’

Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bir açıklama da Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’dan geldi. Reuters’ın Interfax’tan son dakika olarak aktardığı açıklamaya göre Cabarov, Türkiye’nin İdlib’e yapacağı geniş çaplı bir operasyonun Ankara için kötü şekilde sonuçlanacağını öne sürdü.

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Son güncelleme: 11:03 28.02.2020
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