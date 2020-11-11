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Son dakika… Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye gözlem merkezinde olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:58, 11/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye gözlem merkezinde olacak

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Azerbaycan Rusya son dakika Türkiye
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