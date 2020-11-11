Son dakika… Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye gözlem merkezinde olacak

Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6120928}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyadan-karabag-aciklamasi-turkiye-gozlem-merkezinde-olacak-6120928');aip2('newsArticle', {"identifier":6120928,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyadan-karabag-aciklamasi-turkiye-gozlem-merkezinde-olacak-6120928/","headline":"Son dakika&#8230; Rusya&#8217;dan Karabau011f au00e7u0131klamasu0131: Tu00fcrkiye gu00f6zlem merkezinde olacak","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Azerbaycan","Rusya","son dakika","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/11/iecrop/peskov-reuters_16_9_1605088621.jpg","author":"Mert YILMAZ","datePublished":"2020-11-11 12:58:05","dateModified":"2020-11-11 12:58:05","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":35}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyadan-karabag-aciklamasi-turkiye-gozlem-merkezinde-olacak-6120928/');