Son dakika… Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbi yardımı ülke gündeminde: Bu bir ilk olacak

Türkiye’nin bugün İngiltere’ye corona virüsü ile mücadele kapsamında askeri kargo uçağı “Koca Yusuf” ile bez maske, N95 sertifikalı maske ve tulum göndermesi Ada basınının gündemine oturdu.

Koliler üzerinde Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü İngiliz basınının gündemine gelirken, bugüne özel olarak uygulanacak bir kod BBC’de haber oldu.

İngiltere’nin resmi devlet medyası olan BBC, Türk askeri kargo uçağının bugün içerisinde Brize Norton’a iniş yapacağını aktardı. BBC’nin haberinde Koca Yusuf’un ilk kez bir NATO protokolünü uygulayacağı da belirtildi.

Koca Yusuf ve mürettebatı, RAM yani Hızlı Hava Hareketi İnisiyatifi olarak da bilinen prosedürü uygulayacak ilk yardım uçağı oldu. Bu kod kullanılarak RAM inisiyatifi aracılığıyla askeri uçak ve araçlar ulusal hava sahasında rahatça ve sorgusuz sualsiz hareket edebiliyor. Bürokrasiyi kaldırmak için hazırlanan inisiyatif daha önce askeri krizler için gündeme gelmişti.

Kargoda 100.000 bez maske, 50.000 N95 maskesi ve 100.000 tulum gönderileceği belirtildi.

İKİNCİ UÇAK CUMARTESİ GÜNÜ

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail de bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

Daily Mail, Mevlana’nın sözünü manşetlerine taşırken, “Türkiye uçak dolusu acil durum ekipmanını İngiltere’ye üzerinde şiir yazan kolilerle gönderdi” ifadesini kullandı. Daily Mail’in İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan kaynakları, ikinci bir uçağın da cumartesi günü ulaşacağını duyurdu.