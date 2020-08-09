Son dakika… Ülkeden kaçan kralın fotoğrafları ortaya çıktı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya, geçen hafta içerisinde bir şok daha yaşadı… 1975 ile 2014 yılları arasında kraliyet ailesini yöneten eski kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sebebiyle ülkeden ayrılma kararı aldı.

Hakkında rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk gibi suçlamalar bulunan Juan Carlos’un nereye gittiği ise bir muamma olarak kaldı. Fakat İspanyol basını, hakkında, Karayipler’deki Dominik Cumhuriyeti ve İspanya’nın komşusu Portekiz’e kaçtığı iddiaları bulunan Juan Carlos’un Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçtığını yazdı.

12 BİN DOLARLIK SÜİTTE KALIYOR

İspanya’nın önde gelen medya kuruluşlarından NIUS, pazartesi günü çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna aktardı. NIUS’un paylaştığı fotoğraflarda Juan Carlos, Abu Dabi’deki havalimanındaki özel bir jetten inerken görülüyor.

Juan Carlos’un Abu Dabi’deki 5 yıldızlı Emirates Palace Hotel’de kaldığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanya’nın eski kralı oteldeki bir katı tamamen kapattı. İspanya’nın eski kralının kaldığı süitin gecelik fiyatının 12 bin dolar olduğu kaydedildi.

Juan Carlos’un Abu Dabi’nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile yakın olduğu ve bu sebeple Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçmayı tercih ettiği öne sürüldü.

Kralın bulunduğu konum ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında yaklaşık 40 yıllık görevini oğlu Felipe’ye veren Juan Carlos birçok kez tartışmaya sebep olmuştu. İspanya ekonomik kriz içerisindeyken ailesiyle fil avlamaya giderek tepki çeken Juan Carlos hakkında bu yıl soruşturma başlatılmıştı.

İspanya Yüksek Mahkemesi Juan Carlos’un Suudi Arabistan’daki bir hızlı tren ihalesinde usulsüzlük yaptığına dair şüphelerin olduğunu ve soruşturma başlatılmasına karar vermişti.

Görevini ve yetkilerini oğluna devreden Juan Carlos’un dokunulmazlığı kalktığı için eski kralın ülkeden kaçmayı tercih ettiği tahmin ediliyor.