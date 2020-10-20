Son dakika… Ünlü medya kuruluşundan Erdoğan yorumu

Sadece ABD halkı değil, piyasalar ve uluslararası kamuoyu 3 Kasım salı günü ABD’de gerçekleşecek başkanlık seçimlerine kilitlendi… Bir aydan kısa bir süre kala Demokratların adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden ile ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyalarına ve vaatlerini anlatmaya son hızla devam ediyor. Geçen ay yapılan anketlerde Covid-19 yüzünden bir süre mitinglerini askıya alan Trump’ı geride bırakan Biden ile Trump arasındaki makas son günlerde daralıyor.

Birçok ABD’li seçmenin posta yoluyla oy verdiği ve şimdiden katlım oranının bir hayli yüksek seyrettiği ABD’de Biden’ın seçimi kazanmasının uluslararası arenada da dengeleri değiştirmesi öngörülüyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, kapsamlı bir analiz yazdı. Marc Champion imzalı makalede, “Trump’ın yenilmesi bazı diğer liderlerin de kaybetmesi anlamına gelir” başlığı kullanıldı.

Champion, “Eğer Donald Trump, Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Beyaz Saray’dan ayrılırsa, tek kaybeden o olmayacaktır. Birçok hükümet modern zamanlarındaki en kaotik ve en alışılmadık ABD başkanlığının sona ermesini kutlayabilir fakat diğerlerinin bu kutlamalara katılmamak için geçerli nedenleri olacak. Türkiye, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerin liderlerinin Trump ile ilişkisi tamamen pozitif. Trump’ın görevden ayrılması onların hemen sorunlarla karşılaşmasına sebebiyet verecektir” yorumunu yaptı.

“SELMAN’DAN DAHA ÇOK TRUMP’A DAYANIYOR”

Trump ile yakın ilişkiye sahip ülkelerin liderleri için ayrı başlıklar açan Champion, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de iki paragraf yorum yazdı. Champion, “Eğer siyasi destek konusunda Trump’a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan daha çok dayanan biri varsa o da Türkiye Cumhurbaşkanı’dır” ifadesini kullandı.

Champion, “Trump, NATO müttefiki olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında Türkiye ile Kongre’nin yaptırım hamlesi arasında fiilen durdu. İki ismin kişisel bağları sebebiyle Erdoğan, Trump’ın ABD askerleri Suriye’den çekmesini sağladı. Trump bu kararı Pentagon’a ya da Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Birleşik Krallık ya da Fransa gibi müttefiklerine sormadı” yorumunu yaptı.

Champion, “Yaptırımlar uygulanmaya hazırken ve Biden da daha önce Türkiye’deki muhalif partilere destek çağrısı yapmışken, Trump’ın gidişinden en çok kayba uğrayan isim Erdoğan olabilir” dedi.

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