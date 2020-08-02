Son dakika… Ünlü şarkıcı Adele hayranlarını şaşkına çevirdi: Kimse tanıyamadı

İngiltere’nin önde gelen sanatçılarından Adele dün gece yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi… İlk albümünü 2008 yılında yapan ve o zamandan beri imajını çok değiştirmeyen 32 yaşındaki Adele’in Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf, hayranlarına “Yok artık” dedirtti.

ABD’li şarkıcı Beyonce’nin yeni albümü “Black Is King”in görüldüğü ekran önünde poz veren Adele’in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunun fön çekilmiş düz saçlarla görmeye alışık olduğu ve fazla kiloları sebebiyle bol giyinen Adele’in saçlarını kıvırcık yapması çok sayıda beğeni topladı.

2019 yılının ekim ayında çekilen fotoğraflarda kilo vermeye başlayan Adele’in 2012-2016 yılları arasında Pete Geracimo isimli antrenör ile çalıştığı açıklandı.