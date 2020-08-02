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Son dakika… Ünlü şarkıcı Adele hayranlarını şaşkına çevirdi: Kimse tanıyamadı

İngiltere'nin meşhur şarkıcılarından Adele, verdiği kilolarla yine gündem oldu... Son dönemde fazla kilolarından kurtulan Adele, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Adele'i tanıyamadıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
07:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü şarkıcı Adele hayranlarını şaşkına çevirdi: Kimse tanıyamadı

İngiltere’nin önde gelen sanatçılarından Adele dün gece yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi… İlk albümünü 2008 yılında yapan ve o zamandan beri imajını çok değiştirmeyen 32 yaşındaki Adele’in Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf, hayranlarına “Yok artık” dedirtti.

Adele’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf 3.5 milyondan fazla insanın beğenisini topladı.

ABD’li şarkıcı Beyonce’nin yeni albümü “Black Is King”in görüldüğü ekran önünde poz veren Adele’in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunun fön çekilmiş düz saçlarla görmeye alışık olduğu ve fazla kiloları sebebiyle bol giyinen Adele’in saçlarını kıvırcık yapması çok sayıda beğeni topladı.

1988 doğumlu şarkıcı 2016-2019 yılları arasında Simon Konecki ile evliydi.

2019 yılının ekim ayında çekilen fotoğraflarda kilo vermeye başlayan Adele’in 2012-2016 yılları arasında Pete Geracimo isimli antrenör ile çalıştığı açıklandı.

ABD BEYONCE İngiltere Instagram son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 07:26 02.08.2020
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