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Son dakika… Yunanistan devlet televizyonu duyurdu: Bir helikopter kayboldu!

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada fırkateyninden havalanan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi’nde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu, Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

22:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan devlet televizyonu duyurdu: Bir helikopter kayboldu!

Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada fırkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu.

Yunan medyası, İtalyan ve Türk fırkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor. DHA

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Son güncelleme: 23:19 29.04.2020
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