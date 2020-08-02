Son dakika… Yunanistan’dan Türk yatçılara yasak

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, ülkesinin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak Covid-19 normalleşme sürecini dün açıkladı. Bu açıklamanın ardından Yunanistan Yatçılık otoritesi özel gezinti yatlarına 16 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak kuralları duyurdu. AB ve üçüncü ülkeler dahil tüm ülke vatandaşlarına ait yatların Yunan adaları ve kıyılarını ziyaret edebilecekleri belirtilen duyuruda, “Makedonya ile Türkiye giriş yapmaya izin verilen ülkelerden değildir” denildi.

TÜRK VE MAKEDON YATÇILAR KABUL EDİLMEYECEK

Yatçılara yapılan duyuruda “16 Ağustos’tan itibaren yalnızca Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları ve seçilen üçüncü ülke vatandaşlarına ait yatlara özel sağlık protokolleri çerçevesinde Yunanistan’a giriş yapmaya izin verilmektedir. Türkiye ve Arnavutluk bu ülkelerden değildir. Ziyaretçiler, varışlarından 24 saat önce Yolcu Bulma Formu’nu kişisel bilgileri ve tatil planlarını doldurmalıdır. Bu kural 15 Ağustos tarihine kadar geçerlidir. Yunanistan ve AB durumu yeniden değerlendirecek ve güncellemeyi paylaşacaklar” denildi.

TÜRKİYE SINIRINDA İSTİSNAİ GEÇİŞLERE İZİN VERİLECEK

Öte yandan Yunanistan'ı turist olarak ziyaret edebilecek ülkeler ve bu ülkelerin vatandaşlarına yönelik önlemlere göre, Yunanistan'ın kapıları AB ülke vatandaşlarına açık olacak. Gelen turistlere, ülkeye girişleri sırasında rastgele örnekleme ile COVID-19 testi yapılacak. Arnavutluk, Makedonya ve Türkiye sınırlarında girişe sadece istisnai nedenlerle izin verilecek.