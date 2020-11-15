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Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor

Dünyanın tescil edilen ilk corona virüsü (Covid-19)  aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri gelecek hafta Hindistan'da başlayacağı açıklandı.

Güncellenme: 17:17, 15/11/2020
Haberler Dünya
Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor

Dünyanın tescil edilen ilk corona aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri gelecek hafta Hindistan’da başlayacağı açıklandı.

Şimdiye kadar 180’den fazla gönüllünün kaydolduğu çalışmalara insan üzerindeki klinik deneyleri önümüzdeki hafta başlayacak.

Rusya’nın Covid-19 için Sputnik V aşısının ilk partisinin, aşının faz 2 ve faz 3 denemelerinin yapılacağı Ganesh Shankar Vidyarthi Tıp Koleji’ne gelecek hafta ulaşması bekleniyor.

180 KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK KAYDOLDU

Sputnik V aşısında yer alan bir yetkili, Hindistan’daki denemeler için 180 kadar gönüllünün kayıt olduğunu belirtti.  Araştırma başkanı Saurabh Agarwal, uygulanacak aşının dozajını belirleneceğini ifade ederek” Bir doz verilecek ve daha fazla doza ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için gönüllülerin durumu izlenecek” dedi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:17:13,
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