Trump corona dinlemiyor! Fabrikada tepki çeken miting

ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yarış giderek hareketleniyor. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçmenlerle buluşmalarına hız verdi.

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ülkede salgınla mücadele politikaları sık sık eleştirilen Trump, yine tartışmalı bir eyleme imza attı.

EYALET YASAĞINI DELDİ

Nevada’da miting düzenleyen Başkan Trump, corona virüsünden korunmada en büyük silah olan sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Bir fabrika tesisinin içinde kapalı ortamda düzenlenen mitingde, binlerce Trump destekçisi iç içe oturdu. ABD basını bu duruma dikkat çekerken, eyalette 50’den fazla kişinin toplanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

AJANLARDA BİLE ÇIKMIŞTI

Trump’ın bu hamlesiyle politikayı sağlıktan önde tuttuğu ayyuka çıkarken, mitingin bir süper bulaştırıcıya dönüşebileceği belirtildi.

Başkan Trump, en son üç ay önce Oklahoma’da kapalı alanda bir miting yaparken, kampanya çalışanları ve Gizli Servis ajanları dahil pek çok kişide corona çıkmıştı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM SİNYALİ



Trump konuşmasında çarpıcı bir konuya da değindi. ABD Başkanları’nın iki dönem görev yapma kuralına gönderme yapan Trump, “Nevada’da kazanmamıza 52 gün kaldı ve Beyaz Saray’da dört yıl daha kazanacağız. Peki sonrasında ne olacak? Birt dört yıl içi daha anlaşacağız değil mi?” ifadelerini kullandı.

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