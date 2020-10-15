Trump: Facebook ve Twitter Demokratlar’ın üçüncü kolu gibi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’ın oğlunun e-postalarıyla ilgili haberin yayılmasını sınırlandıran Twitter ve Facebook için “Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor” dedi.

Trump, konuyla ilgili Twitter aleyhine dava açabileceğini söyledi. Fox Business kanalına telefonla bağlanan Trump, Joe Biden’ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin iddialarını yineledi.

“BIDEN YOLSUZLUĞA BATMIŞ BİR SİYASETÇİ”

Trump, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek “Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, “Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller’in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı.” değerlendirmesini yaptı.

TWITTER: PAYLAŞIMLAR İLKEMİZE AYKIRI

Facebook Sözcüsü Andy Stone yaptığı açıklamada, söz konusu haberin ‘doğru bilgi içerme’ standartlarına uygunluğunu incelediklerini ve bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti.

Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak bu haberin şirketin ‘hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması’ ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

HUNTER BIDEN İDDİASI

New York Post gazetesinin söz konusu haberinde, Demokrat Başkan Adayı Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden’ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden kovmaları için Ukrayna’ya baskı yaptığı iddia edildi.

Söz konusu e-postalarda, Hunter Biden’ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma’nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi’nin Mayıs 2014’teki bir e-postasında Hunter Biden’a “Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?” diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden ise buna yanıt olarak o anda Katar’da olduğunu belirttiği ve “Burisma’ya yönelik resmi bir suçlama var mı?” sorusunu yönelttiği, aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden’ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladığı bilgileri yer almıştı.

Pozharskyi’nin, 17 Nisan 2015’te Hunter Biden’a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı ve bir süre sonra da Biden’ın Burisma’yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden kovdurduğu iddia edilmişti.

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