Trump’ın Covid-19 şovu devam ediyor: Korkmayın

Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere “dışarı çıkmalarını” ve COVID-19’dan korkmamalarını söyledi.

Trump, çalışanların da corona virüsüne yakalandığı Beyaz Saray’a geri döndüğünde ne hissettiği sorulduğunda, “Gerçekten iyi” yanıtını verdi.

Bulunduğu askeri hastaneden taburcu olduğu helikopterden inerken maske takan, Beyaz Saray merdivenlerini çıktıktan sonra maskesini çıkardı. TV’lerde yer alan görüntülere göre daha sonra maskesi cebinde, Beyaz Saray’a giriş yaptı.

Trump kaydettiği video mesajında “Sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ondan korkmayın. Geri dönüyoruz, göreve geri dönüyoruz. Ön saflarda olacağız… Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Dışarı çıkın, dikkatli olun” dedi.

DOKTORU: TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

Başkan Trump'ın doktoru Sean Conley Pazartesi günü gazetecilere verdiği son brifingde de, Trump için “tehlikenin henüz tamamen geçmemiş olabileceğini ancak Başkan'ın taburcu olabilme kriterlerinin tamamını karşıladığını” söyledi.

Dr. Conley, “Son 24 saatte Başkan'ın sağlık durumu ilerleme göstermeye devam etti” ifadesini kullandı.

Doktor Conley, Trump'ın “son 24 saatte hastaneden taburcu olma konusunda tüm standart kriterleri karşıladığını” belirterek, 72 saati aşkın süredir Başkan Trump'ın ateşinin çıkmadığını ve oksijen seviyelerinin de normal olduğunu belirtti.

“ATEŞİ 36.7 DERECE”

Trump'ın genel sağlık durumunu gözlemleyen Sean N. Dooley ise yaptığı açıklamada “Başkanın ateşi 36.7 derece, kan basıncı 134-78, kalp ritmi 68 ve oksijen seviyesi yüzde 97’de” ifadelerini kullandı. Bu verilere ve takımın genel değerlendirmesine göre Trump’ın Beyaz Saray’a gitmek için hazır olduğunu belirten Dooley, orada tedavinin devam edeceğini söyledi.

John Hopkins Tıp Merkezi'nden Doktor Brian Garibaldi yaptığı açıklamada, “Başkan dün gece Remdesivir aldı ve bu konuda bir sıkıntı yaşamadı. Bu akşam 4’üncü doz Remdesevir'i Beyaz Saray’a dönmeden vereceğiz. Son dozu yarın akşam Beyaz Saray’da vermek üzere gerekli hazırlıkları yapacağız” dedi.

SÜREKLİ TEST YAPILIYOR

Salgın Hastalıklar Uzmanı Doktor Jason Baylock, Trump’a sürekli test yapıldığını ve hastalığın yakından gözlemlediğini ifade etti.

Trump, 2 Ekim’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için 3 Ekim’de Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HASTANE ÖNÜNDE ARAÇLA TUR ATMIŞTI

Trump, özel bir SUV araçla hastane önünde tur atmıştı. Bir şoför ve ön koltukta oturan bir yardımcısıyla birlikte araçla Walter Reed Hastanesi önünde tur atan Trump destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Hastane önünde tur atmadan önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Bu süreçte birçok şeyi yaşayarak öğrendim. Burası gerçek bir okul. Bunu anladım ve çok ilginç bir şey bu ve bunları sizinle paylaşacağım” demişti.

Fakat Trump'ın bu hareketi ABD kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok bilim insanı, siyasetçi ve doktor, Trump'ın bunu bir seçim malzemesine dönüştürmeye çalıştığını söyleyerek ABD Başkanı'nı eleştirmişti.

Walter Reed'de çalışan ve aynı zamanda George Washington Üniversitesi'nde görevli olan doktor James Phillips, “Tamamen gereksiz olan bu araç turuna katılan ve o araçtaki herkes 14 gün zorunlu karantina altına alınmalı. Siyasi bir tiyatro yüzünden hastalanabilirler ve ölebilirler. Trump'ın emriyle bir oyun için canlarını riske attılar. Bu çılgınlık” ifadesini kullanmıştı.

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