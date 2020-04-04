Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’deki corona virüsü salgınındaki gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Federal hükümetin, yerel yönetimlere daha fazla yardım ulaştıracağını belirten Trump, New York’a 1000 ek asker gönderileceğini açıkladı.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtirken “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi” şeklinde konuştu.

DÜNYADA EN ÇOK ABD’DE GÖRÜLDÜ

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla corona virüsü vakasının görüldüğü ülke.

ABD, corona nedeniyle yaşanan can kaybı sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada.

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