Trump’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinde rakibi olan Demokrat Partili Joe Biden’ın başkan olmaya uygun olmadığını belirtti.

Trump, açıklamasında Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığı ifadesini kullandı.

Trump, diğer ülke liderlerinin “Seni dinliyor” diyerek kendisinden Erdoğan’ı aramasını istediklerini iddia etti.

“ERDOĞAN BİRİNCİ SINIF SATRANÇ OYUNCUSU”

Trump, Fox News’a şu değerlendirmelerde bulundu:

* Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, zehir gibi insanlar.

* Ben onların hepsini tanıyorum, hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Türkiye'den Erdoğan… Hepsi… Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı.

* Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan’ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki “O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor.

* Bu ABD yüzünden mi diye sordum. “Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun.”

* Ve biliyor musunuz, bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum, ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.