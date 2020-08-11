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Trump’tan ilginç açıklama: Biden seçimi kazanırsa…

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Seçimleri Joe Biden kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak" dedi.

23:30 -
Haberler Dünya
Trump’tan ilginç açıklama: Biden seçimi kazanırsa…

ABD’de yaklaşan 3 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump bir radyo programında yaptığı açıklamada seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden’ın kazanması halinde ABD’lilerin Çince öğrenmek zorunda kalacağını ifade etti.

“ÇİN, ABD’NİN SAHİBİ OLACAK”

Trump, “Seçimleri kazanamazsam Çin, ABD’nin sahibi olacak. ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak” dedi.

Trump, Çin’i corona virüsünün (Covid-19) yayılmasını kontrol altına alamadığı ve hastalığın erken aşamalarında hastalık hakkındaki bilgileri gizlediği için suçlarken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile daha önce samimi olan ilişkisinin artık kötüye gittiğini ifade etti. (İHA)

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