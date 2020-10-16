Trump’tan mitingde tepki çeken hareketler! Biden’la alay edip Hz. İsa’yla karşılaştırdı

ABD'de Kasım ayındaki seçimlere geri sayım sürerken, corona virüsüyle mücadele de devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 7.9 milyon vaka ve 217 bin can kaybıyla ABD salgından en ağır yara alan ülke.

Kendisi de corona virüsüne yakalanarak uluslararası basının gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadeledeki tutumu nedeniyle yoğun eleştiri altında.

Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde gösterilen Trump, bu durumu tersine çevirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Corona virüsüne yakalandıktan sonra ara verdiği mitinglerine geri dönen Trump, Kuzey Carolina’nın Greenville bölgesinde seçmenleriyle buluştu.

ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ



Mitingde Trump’ın maske kullanmadığı dikkat çekerken, ABD Başkanı’nı görmek için toplanan binlerce de kişi ne sosyal mesafeye ne de maske kuralına uydu. Rakibi Joe Biden’la sanal münazarada karşı karşıya gelmeyi reddeden Trump, tartışma yaratan ifadeler ve görüntülere imza attı.

Trump, corona teşhisi koyulmadan önce Biden’la karşı karşıya geldiği televizyondaki tartışmaya göndermelerde bulundu. Rakibinin kolunu kaldıramadığını ima eden Trump, yüzünü de şekilden şekile sokarak Biden’la alay etti.

GAZETECİLERE DÜŞMAN DAMGASI



ABD basınını da sık sık eleştiren Trump, mitingde de bu fırsatı boş geçmedi. Bir gazeteciyi işaret eden Trump, “Bakın ne kadar masum görünüyorlar ama masum değiller. Onlar toplumun düşmanı. Onları böyle adlandırıyorum” dedi.

Trump kendisini Hz. İsa’yla da karşılaştırırken, “Geçtiğimiz gün biri bana dedi ki, ‘Sen dünyadaki en ünlü insansın.’ Ben de ona ‘hayır değilim’ dedim ve o zaman ‘kim daha ünlü’ diye sordu. Ona Hz. İsa diye yanıt verdim” dedi.