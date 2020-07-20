Trump’tan salgınla mücadelenin önde gelen ismiyle ilgili bomba sözler

Fox News’e konuşan Başkan Donald Trump vaka sayısının 4 milyona yaklaştığı ABD’de corona virüsü ile ilgili daha önce dile getirdiği “ortadan kaybolacak” açıklamasını yineledi.

“Sonunda haklı olacağım” diyen Trump, “Ortadan kaybolacak ve ben haklı olacağım” ifadesini kullandı.

Trump, Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield'ın ”Bahar ve kış ayları kamu sağlığında en zor dönemlerden biri olacak” açıklamasına da karşı çıktı ve “Bilmiyorum, onun bildiğini de sanmıyorum” dedi.

GEÇMİŞTE HATALAR YAPTI



Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Donald Trump Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim Anthony Fauci için de “biraz telaşlı” nitelemesinde bulundu.

Fauci’nin geçmişte hatalar yaptığını belirten Trump bununla birlikte Fauci’yi sevdiğini belirtti.