Türkiye’ye de ihraç ediyorlar… Almanya’da yıllardır talaş yediren markaya yasak

Almanya’da, bir bisküvi tedarikçisi ve dağıtıcısı firmanın, ‘bitkisel, mikrobiyolojik açıdan test edilmiş sağlıklı ürün’ diyerek 20 yıldır pazarladığı, ‘talaş’ içeren bisküviler yasaklandı.

AB'nin daha önce yasakladığı bu ürünlerden veya çeşitli ağaçlardan elde edilen aromalar sadece bisküvilerde değil, meyveli yoğurtlarda ve aromalı meyve sularında da kullanılıyor.

HAYVANLARA DA YEDİRMEYİN

Bu tür ürünlerin bir kısmının Türkiye gibi dış ülkelere ihraç da edildiği sanılıyor. Meyve aromalı içecekler Türkiye'de de bulunuyor. Almanya veya AB'den gönderilenlerin içinde ‘talaş unu ya da aroması’ yer alıyor.

Karlsruhe'de konu mahkemelik oldu ve şehir idaresinin yasak kararına karşı firmanın açtığı dava reddedildi. Mahkeme, “Bu tür bisküviler güvenli ve insan tüketimi için uygun değil. Hayvanlara bile yedirilmemelidir” açıklamasını yaptı.

KARARA UYMAMIŞLAR

Unla birlikte karıştırılan çok ince talaş tozu ya da çeşitli ağaç türevlerinden üretilen aromalar, birçok yiyecekte kullanılıyor.

Karlsruhe'deki satıcı ise, hem bisküvilerin paketinde içinde katkı olarak talaş unu bulunduğunu belirttiği unlu mamullerini satmış, hem de yasak kararına uymamıştı. Böylece çok ünlü Alman bisküvi markaları yıllarca tüketiciye ulaştırılarak insanlara talaş unu yedirildi.

İNTERNETTE REKLAMI VAR

İnternet sitelerinde halen tıbbi olmayan tedavi yöntemleri için bu ürünlerin reklamı yapılıyor ve ‘bağırsakları güçlendirdiği, kabızlığı önlediği’ gibi, çeşitli ağaçlardan üretilen ince talaş ununun reklamları yapılıyor.

Bu ürün, tatlandırıcı meyvelerin, meyve sularının ve meyveli yoğurtların içinde de, başlangıç malzemesi olarak kullanılıyor. Çeşitli odunlardan elde edilen aromalar, mikroorganizmalar meyve aroması diye kullanılıyor.