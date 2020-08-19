Türklere corona virüsü yüzünden vize vermiyorlar: D vizesini kim, nasıl alacak?

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Almanya, birliğe ya da tek tek ülkelere kimlerin gelemeyeceğini açıkladı. Bir Avrupalı Türkiye'ye istediği gibi girip çıkarken Türklere, sadece ‘D Vizesi’ için randevu veriliyor.

Corona virüsü salgını bitene kadar da “normal vize randevusu” olmayacak. Henüz normal vize randevusunun ne zaman verileceğine dair bir açıklama ya da net bir tarih de gündemde yok…

RUANDA'YA KALKTI, BİZE YASAK

Türkiye'ye yasağı kaldırmayan Avrupa Birliği ülkeleri, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Tayland, Kanada, Uruguay, Tunus, Japonya, Gürcistan ve Ruanda'ya kapıları açıyor.

Türkiye ise hem seyahat uyarısı yapılan hem de riskli ilan edildi ve ‘seyahat kısıtlaması’ uygulanıyor. Sonuç olarak normal vize için randevu bile verilmiyor. Almanya'nın iki tür vizesi var.

C TİPİ VİZE: Almanya'ya resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe katılmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsayan Schengen vizesi. Bu “C Tipi” vize ve Almanya Turistik Vizesi – Almanya Ticari Vizesi – Almanya Aile Ziyareti Vizesi bu kategoride yer alıyor. Bunun için randevular durdu.

ULUSAL (D Tipi) VİZE: Almanya'da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklamak isteyen kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vize. Almanya Ulusal Vizesi (D Tipi vize) başvuruları Almanya Konsolosluğu'na ve Almanya Büyükelçiliği'ne birebir başvuruyla alınabilir. Almanya Aile Birleşimi Vizesi – Almanya Çalışma Vizesi – Almanya Erasmus Vizesi bu kategoride yer alıyor.

Transit vize denilen “A Tipi” vizeyi Almanya'daki havaalanlarından da dışarı çıkmadan alabiliyorsunuz. Bu vize sadece Almanya'yı aktarma olarak kullananlar için veriliyor.

KİMLERE D VİZESİ VERİLİYOR?

Türklere açık tek kapı ise D Vizesi. İsviçre de benzerini yapıyor. D Vizesi için Almanya'dan resmi ya da şirket daveti şart. Turizm dışında amaç olmalı. Üniversite öğrenimi, fabrikada makine montajı, bir firma tarafından geçici iş için çıkarılan davetiye, aile birleşimi, çocuğun doğumu, yakın aile bireylerinin ölümü, evlenme, gemide çalışma, nakliye hizmeti verme, sağlık personeli, yurt dışında görevli diplomat durumlarında D vizesi mümkün.

D VİZESİ İÇİN ŞARTLAR?

Almanya'dan gönderilecek ve biri kendinizde biri de konsoloslukta kalacak olan iki adet, imzalı mühürlü belge ile D Vizesi'ne “şahsen” başvurabilecek.

D Vizesi için randevu alan kişi, bu belgenin araştırılacağını unutmamalı. Bu nedenle, belgedeki veriler ve bilgiler doğru olmalı. Ardından bu belge ile D Vizesi verilecek. Türkiye'den çıkışta ve AB'ye girişte, sadece vize göstermek yetmeyecek, ayrıca bu özel davetiyeyi de yanınızda bulundurmanız gerekecek.