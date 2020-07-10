UNESCO’dan çarpıcı Ayasofya uyarısı: Önce bize bildirilmesi

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı konusu uluslararası medyada da gündemden düşmezken, tartışmaya Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO) katıldı.

Danıştay’ın merakla beklenen kararı öncesinde UNESCO yetkilileri Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

‘KOMİTE GÖZDEN GEÇİREBİLİR’



Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve bunun getirdiği bazı yükümlülükler olduğu belirtilen açıklamada, “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir” denildi.

Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini vurgularken, “Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İPTAL KARARI BEKLİYORUZ’

Ayasofya’yla ilgili Reuters’a konuşanlar arasında dün AKP’li yetkililer de vardı. İsmini vermeden konuşan bir yetkili, “Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz” demişti.