Ünlü porno yıldız sırrı verdi, bir erkekte aradığı üç şeyi sıraladı

Chicago doğumlu Rhoades, YouTube’da yayınladığı soru-cevap videosunda, flört tercihlerini anlattı. Video paylaşım sitesinde 346 bin takipçisi bulunan ABD’li porno film yıldızı, erkeklerde üç özelliğe baktığını söyledi.

2019’un “en çok aranan” porno yıldızı olan 23 yaşındaki Rhoades, “yalnızlıktan bıktığını” belirtti. Kendi parasını kendi kazandığını anlatan genç yıldız, “Parası olan bir erkeğe ihtiyacım yok. Bir işi olan erkekle flört edeceğim. Her şeyimi kendim karşılıyorum. Bana bir şeyler verecek birine ihtiyacım yok” dedi.

İLK ÖZELLİK: DOĞAL ÇEKİM

Bir erkekte ilk aradığı şeyin “doğal çekim” olduğunu ifade eden Rhoades, “Dünyanın en seksi erkeği olabilirsiniz fakat size karşı bunu hissetmiyorsam, bununla ilgilenmem” şeklinde konuştu.

Esmer güzeli, ikinci olarak ise “birlikte gülmek” dedi. Amerikalı oyuncu, “Benzer mizah anlayışına sahip olmak benim için süper önemli” ifadesini kullandı.

Lana Rhoades üçüncü ve son tercihi için ise şunları söyledi:

“Beni param için kullanıyorlar mı, ya da bir porno yıldızı ile flört etmenin klas olduğunu mu düşünüyorlar? İlişkilerde herkes kullanılır. Ben sosyal medyada ünlü olmadan önce bile bunu bana yapmaya çalışan erkeklerle birlikte oldum.”

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