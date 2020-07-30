Son dakika… Uzmanlardan korkutan corona virüsü açıklaması: İkinci dalga onları da vuracak

Dünya çapında 17 milyondan fazla insana bulaşan ve 670 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama İngiltere’den geldi… İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Royal Society of Medicine’ın Başkanı Roger Kirby, ikinci dalga corona virüsünün “neredeyse kesinlikle bu kış geleceğini” söyledi.

İngiltere’nin resmi radyosu BBC Radio 4’e konuşan Kirby, “Kaçınılmaz olan ikinci dalga ilkinden çok daha farklı olacak. Yetkililer endişelenmekte haklı çünkü ikinci dalga daha önce hastalıktan etkilenmeyenleri bile vuracak” ifadesini kullandı.

1918 yılında yaşanan İspanyol Gribi ile corona virüsünü benzeten Kirby, “1918’de virüs değişmişti ve ikinci dalga ilkinden farklıydı. Üstelik ikinci dalga çok farklı bir grubu etkilemişti. Gençleri etkilemişti hastalık” diyerek corona virüsünde ikinci dalganın gençleri etkileme ihtimali olduğunu dile getirdi.

İSPANYOL GRİBİ GENÇLERİ ETKİLEMİŞTİ

1918 yılının Mart ayında ortaya çıkan İspanyol Gribi, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşlı ve yardıma muhtaç insanların ölümüne sebep olmuş fakat 1918 yılının Ağustos ayında pandemi sona ermişti. Salgın Eylül ve Kasım aralığında tekrar artış gösterirken, hastalık mutasyona uğrayarak 25-30 yaş aralığındaki gençleri ve sağlıklı insanların ölümüne sebep olmuştu.