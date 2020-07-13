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‘Virüs hâlâ bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom, bütün ülkelerin basit sağlık tedbirlerini almadığı sürece Covid-19 salgınının gittikçe daha da kötüye gidebileceğini açıkladı. Dr. Mike Ryan ise Covid-19'a karşı geliştirilecek aşıya herkesin erişebilmesinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr
19:00 -
Haberler Dünya
‘Virüs hâlâ bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor’

Cenevre’deki basın toplantısında konuşan Tedros, “Açık sözlü olayım, birçok ülke salgına karşı yanlış yöne doğru gidiyor, virüs bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor” dedi.

Tedros, eğer basit sağlık tedbirleri alınmazsa salgının daha da kötüleşeceğini belirtti.

DSÖ toplantısı devam ederken açıklanan verilere göre salgın dünya çapında 13 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Can kayıpları ise 575 bine doğru ilerliyor.

Salgının yaşandığı ülkelerin çoğunda toplu taşıma araçları için tedbirler alındı. Reuters

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Virüs salgını devam ederken okulların açılıp açılmaması hakkında yaşanan tereddütler için ise DSÖ’nün doktorlarından Maria Van Kerkhove açıklamalarda bulundu.

Çocuktan çocuğa virüs bulaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, konu hakkında ön basım yapan çalışmaların bulunduğunu belirtti.

Kerkhove, “Çalışmalara göre çocuklar yetişkinlere göre hastalığı daha az semptomla geçiriyor. Onlar da virüs yüzünden hastalanabiliyor. Ancak çocuklar arasındaki geçişler hâlâ sınırlı” dedi.

Birçok ülkede toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Reuters

“MÜKEMMEL AŞI GERÇEKÇİ DEĞİL”

Diğer bir DSÖ yetkilisi Dr. Mike Ryan ise okulların açılması için henüz erken olduğu açıklaması geldi.

Ryan, okulların açılmasıyla ilgili alınacak kararların bilimsel verilerin ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşı çalışmaları hakkında da konuşan Ryan, “Herksin erişebileceği mükemmel aşının sihirli bir şekilde ortaya çıkması çok gerçekçi değil” dedi.

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Son güncelleme: 19:01 13.07.2020
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