‘Virüs hâlâ bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor’

Cenevre’deki basın toplantısında konuşan Tedros, “Açık sözlü olayım, birçok ülke salgına karşı yanlış yöne doğru gidiyor, virüs bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor” dedi.

Tedros, eğer basit sağlık tedbirleri alınmazsa salgının daha da kötüleşeceğini belirtti.

DSÖ toplantısı devam ederken açıklanan verilere göre salgın dünya çapında 13 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Can kayıpları ise 575 bine doğru ilerliyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Virüs salgını devam ederken okulların açılıp açılmaması hakkında yaşanan tereddütler için ise DSÖ’nün doktorlarından Maria Van Kerkhove açıklamalarda bulundu.

Çocuktan çocuğa virüs bulaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, konu hakkında ön basım yapan çalışmaların bulunduğunu belirtti.

Kerkhove, “Çalışmalara göre çocuklar yetişkinlere göre hastalığı daha az semptomla geçiriyor. Onlar da virüs yüzünden hastalanabiliyor. Ancak çocuklar arasındaki geçişler hâlâ sınırlı” dedi.

“MÜKEMMEL AŞI GERÇEKÇİ DEĞİL”

Diğer bir DSÖ yetkilisi Dr. Mike Ryan ise okulların açılması için henüz erken olduğu açıklaması geldi.

Ryan, okulların açılmasıyla ilgili alınacak kararların bilimsel verilerin ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşı çalışmaları hakkında da konuşan Ryan, “Herksin erişebileceği mükemmel aşının sihirli bir şekilde ortaya çıkması çok gerçekçi değil” dedi.